Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за наигранные эмоции во время кормления морских котиков

Звезда испугалась цирковых питомцев, показавшихся ей не столь безобидными, как казалось в зале. Она начала кричать и прятаться за спинами артистов, хотя подписчики сразу отметили, что для этого не было никакого повода. Они осудили реакцию Анастасии Волочковой, испугавшей своими воплями котиков, после чего сделали выводы, что это новая рекламная показуха.Многие люди отметили, что им просто стыдно за такое поведение знаменитости, пытающейся изображать маленькую девочку. Также пользователи сетей не считают, что этот сюжет должен умилить народ, так как в нем кумир смотрится ужасно.