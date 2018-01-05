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Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за наигранные эмоции во время кормления морских котиков
Балерина после завершения цирковой программы братьев Запашных была приглашена за кулисы, чтобы покормить морских котиков. Однако поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за наигранные эмоции во время знакомства с животными после просмотра ролика в Instagram.

Звезда испугалась цирковых питомцев, показавшихся ей не столь безобидными, как казалось в зале. Она начала кричать и прятаться за спинами артистов, хотя подписчики сразу отметили, что для этого не было никакого повода. Они осудили реакцию Анастасии Волочковой, испугавшей своими воплями котиков, после чего сделали выводы, что это новая рекламная показуха.

Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за наигранные эмоции во время кормления морских котиков


Многие люди отметили, что им просто стыдно за такое поведение знаменитости, пытающейся изображать маленькую девочку. Также пользователи сетей не считают, что этот сюжет должен умилить народ, так как в нем кумир смотрится ужасно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:32
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