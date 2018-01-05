Поклонники раскритиковали Анастасию Решетову за провокационный наряд

Девушка решила позировать в платье с большим разрезом на фоне вечерней Москвы, любуясь городом, но подписчики сразу обратили внимание, что под ним не видно нижнего белья. Это вызвало у всех волну негодования, после чего многие люди посоветовали Анастасии Решетовой одеться прилично. Они не поняли, зачем нужно было выставлять на общее обозрение свои прелести в холодную погоду и даже не надеть трусы.Преданные фанаты решили защитить модель от недоброжелателей и попросили ее не обращать внимания на слова завистников. Они рады видеть столь интересные сюжеты, а также восхищаются внешним видом и стройной фигурой кумира.