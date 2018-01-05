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Поклонники раскритиковали Анастасию Решетову за провокационный наряд
Модель часто подвергается критике за свой внешний вид или желание показать себя в полуобнаженном виде. Сейчас поклонники снова обрушились на Анастасию Решетову и негативно отнеслись к ее выбору провокационного наряда после просмотра фото в блоге.

Девушка решила позировать в платье с большим разрезом на фоне вечерней Москвы, любуясь городом, но подписчики сразу обратили внимание, что под ним не видно нижнего белья. Это вызвало у всех волну негодования, после чего многие люди посоветовали Анастасии Решетовой одеться прилично. Они не поняли, зачем нужно было выставлять на общее обозрение свои прелести в холодную погоду и даже не надеть трусы.

Поклонники раскритиковали Анастасию Решетову за провокационный наряд


Преданные фанаты решили защитить модель от недоброжелателей и попросили ее не обращать внимания на слова завистников. Они рады видеть столь интересные сюжеты, а также восхищаются внешним видом и стройной фигурой кумира.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:31
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