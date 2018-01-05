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Анастасия Задорожная рассказала поклонникам о своих выходных днях
Новогодние праздники стали для многих звезд возможностью устроить себе небольшие каникулы и отдохнуть от выступлений. Анастасия Задорожная тоже решила расслабиться на выходных днях и рассказала об этом своим поклонникам в небольшом посте, опубликованном в блоге.

Актриса шутливо отметила, что продолжает чихать конфетти и радует своими визитами холодильник, а также посмотрела много интересных фильмов. Знаменитость призналась, что забросила все спортивные нагрузки и просто хочет спать. Подписчики не собирались осуждать Анастасию Задорожную за такой режим, а наоборот, поддержали ее позитивными комментариями.

Анастасия Задорожная рассказала поклонникам о своих выходных днях


Они назвали артистку энергичной и жизнерадостной особой, после чего сравнили ее с богиней из-за красивого внешнего вида. Пользователи сетей посоветовали ей прекрасно отдохнуть и не отказывать себе в кулинарных удовольствиях, не отражающихся на ее фигуре, после чего признались, что любят своего кумира.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30
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