Анастасия Задорожная рассказала поклонникам о своих выходных днях

Актриса шутливо отметила, что продолжает чихать конфетти и радует своими визитами холодильник, а также посмотрела много интересных фильмов. Знаменитость призналась, что забросила все спортивные нагрузки и просто хочет спать. Подписчики не собирались осуждать Анастасию Задорожную за такой режим, а наоборот, поддержали ее позитивными комментариями.Они назвали артистку энергичной и жизнерадостной особой, после чего сравнили ее с богиней из-за красивого внешнего вида. Пользователи сетей посоветовали ей прекрасно отдохнуть и не отказывать себе в кулинарных удовольствиях, не отражающихся на ее фигуре, после чего признались, что любят своего кумира.