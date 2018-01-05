Любовь Успенская во время новогодних праздников была засыпана искрами фейерверка

Всем понравился веселый сюжет звездного досуга, хотя некоторые лица попросили исполнительницу больше не подвергаться такой опасности, подойдя слишком близко к установкам. Подписчики назвали Любовь Успенскую удивительной женщиной и легендой шансона, после чего отметили, как они любят ее творчество.Пользователи сетей шутливо отметили, что после такого украшения наряд артистки будет в дырках, после чего искренне поздравили ее с праздниками и пожелали успехов в жизни. Также они сравнили своего кумира с ярким огнем, затмившим зимние забавы.