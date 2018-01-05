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Любовь Успенская во время новогодних праздников была засыпана искрами фейерверка
Многие звезды продолжают отмечать новогодние праздники в компании друзей, так что Любовь Успенская тоже решила показать поклонникам, как она проводит время. Певица опубликовала в блоге ролик, на котором она была засыпана искрами фейерверка, вызвавший восторг у фанатов.

Всем понравился веселый сюжет звездного досуга, хотя некоторые лица попросили исполнительницу больше не подвергаться такой опасности, подойдя слишком близко к установкам. Подписчики назвали Любовь Успенскую удивительной женщиной и легендой шансона, после чего отметили, как они любят ее творчество.

Любовь Успенская во время новогодних праздников была засыпана искрами фейерверка


Пользователи сетей шутливо отметили, что после такого украшения наряд артистки будет в дырках, после чего искренне поздравили ее с праздниками и пожелали успехов в жизни. Также они сравнили своего кумира с ярким огнем, затмившим зимние забавы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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