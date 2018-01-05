Филипп Киркоров проводит Рождество с семьей Кристины Орбакайте в Майами

На нем исполнитель позирует перед камерой вместе со звездной коллегой и ее супругом Михаилом Земцовым, а также рядом стоят дети. Он лаконично подписал сюжет, что такой чудесный зимний ланч согрет любовью и заботой близких людей, после чего подписчики написали в ответ много лестных комментариев.Они сразу поздравили Филиппа Киркорова с праздниками и порадовались, что у него со старшей наследницей Аллы Пугачевой такие прекрасные дружеские отношения. Фанатам было приятно увидеть своих кумиров с улыбками на лицах, так что все единогласно назвали артистов командой мечты, пожелав им отличного отдыха.