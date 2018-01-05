Представлены первые фото нового Mercedes-Benz G-Class без камуфляжа

Однако подлинность фотографий нового внедорожника Mercedes-Benz G-Class сами производители не подтвердили. После обсуждений нового внедорожника пользователями, компания Mercedes-Benz выложила в глобальной сети подборку снимков автомобиля в камуфляжном покрытии. При этом немецкие производители сообщили, что автомобиль оснастили двойными поперечными рычагами, а сзади появились четыре продольных рычага на каждой стороне, а также внедорожник оснащён тягой Панара.У нового Mercedes-Benz G-Class дорожный просвет составляет 241 мм, что позволяет внедорожнику пройти брод в 70 см. В основе автомобиля лежит рама лестничной конфигурации, а двигатель внедорожника будет работать на пару с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также машина получила современную электронику, которая поможет управлять внедорожником в экстремальных условиях.Презентация Mercedes-Benz G-Class состоится в этом месяце в Детройте.