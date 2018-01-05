После новогодних праздников нужно последовательно приступать к разгрузочным дням – Диетологи

Прежде всего, не стоит изнурять свой организм полным голоданием, потому что, после этого легко набрать ненужные калории, но правильный рацион питания позволит легко избавиться от проблемы. Во время такой диеты стоит отказаться от жирной и жареной пищи, а также в список вредных блюд вошли сладости вместе с напитками.Также специалисты рекомендуют вместо кофе и чая пить обычную воду без газа и вместо снеков иметь на столе фрукты. Однако правильное питание должно быть дополнено нормальным рабочим режимом и отдыхом, не забывая при этом о физической нагрузке.