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После новогодних праздников нужно последовательно приступать к разгрузочным дням – Диетологи
Диетологи отметили, что после новогодних праздников лишний вес может вернуться, если резко сесть на диету. Они советуют последовательно приступать к разгрузочным дням.

Прежде всего, не стоит изнурять свой организм полным голоданием, потому что, после этого легко набрать ненужные калории, но правильный рацион питания позволит легко избавиться от проблемы. Во время такой диеты стоит отказаться от жирной и жареной пищи, а также в список вредных блюд вошли сладости вместе с напитками.

После новогодних праздников нужно последовательно приступать к разгрузочным дням – Диетологи


Также специалисты рекомендуют вместо кофе и чая пить обычную воду без газа и вместо снеков иметь на столе фрукты. Однако правильное питание должно быть дополнено нормальным рабочим режимом и отдыхом, не забывая при этом о физической нагрузке.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:10
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