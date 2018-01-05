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Наташа Королева опубликовала в Instagram смелые фото из бани
Наташа Королева в очередной раз сразила подписчиков своего аккаунта смелым фото. На снимке, опубликованном в Instagram, 44-летняя певица запечатлена позирующей в бане с белой косметической маской на лице.

Наташа Королева опубликовала в Instagram смелые фото из бани


Звезда эстрады Наташа Королева-одна из тех немногих знаменитостей, который не скрывают от своих фанатов любые детали повседневной жизни. В то время, как другие известные красавицы редактируют собственные снимки перед публикацией, супруга Тарзана придерживается естественности во всем.

В очередной раз артистка сразила своих поклонников, разместив в сети несколько фотоснимков из бани, на одном из которых смело позирует с белой косметической маской на лице. Под дерзким фото певица подписала: «Банный день!».

Подписчики звезды тут же осыпали ее комплиментами, отметив, что она «Сама естественность»
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:30
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