СМИ: Новый любовник Деми Мур моложе ее на 30 лет

Новый роман закрутила 55-летняя звезда Голливуда Деми Мур. Сообщение об этом появилось на Hollywood Life.И снова выбор экс-супруги Брюса Уиллиса пал на мужчину, который гораздо младше ее. Новым любовником Мур стал 25-летний Ник Джонас, музыкант, а также друг ее дочери Румер. Молодой избранник актрисы моложе ее на 30 лет.Стоит напомнить, что Деми Мур состояла в браке с Эштоном Катчером. После развода с ним у звезды было несколько коротких романов. Замужем за Брюсом Уиллисом актриса была 13 лет. Образцовая пара после длительных отношений рассталась в 2000 году, но до сих пор сохранила теплые отношения.