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СМИ: Новый любовник Деми Мур моложе ее на 30 лет
В СМИ появилась информация о том, что выбор Деми Мур пал на мужчину, который моложе ее на 30 лет. Им стал 25-летний музыкант Ник Джонас.

СМИ: Новый любовник Деми Мур моложе ее на 30 лет


Новый роман закрутила 55-летняя звезда Голливуда Деми Мур. Сообщение об этом появилось на Hollywood Life.

И снова выбор экс-супруги Брюса Уиллиса пал на мужчину, который гораздо младше ее. Новым любовником Мур стал 25-летний Ник Джонас, музыкант, а также друг ее дочери Румер. Молодой избранник актрисы моложе ее на 30 лет.

Стоит напомнить, что Деми Мур состояла в браке с Эштоном Катчером. После развода с ним у звезды было несколько коротких романов. Замужем за Брюсом Уиллисом актриса была 13 лет. Образцовая пара после длительных отношений рассталась в 2000 году, но до сих пор сохранила теплые отношения.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:20
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