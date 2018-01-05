В Apple признали уязвимость процессоров iPhone и iMac

Структурные регионы памяти ядер всегда считались сверхзащищенными, так как в данной области хранится вся персонифицированная информация о владельце гаджета, сообщается в пресс-релизе Apple. Абсолютно все серии настольных компьютеров iMac и смартфонов iPhone затронуты данной проблемой, однако в настоящее время хакерам неизвестны принципы использования ситуации в своих целях, считают в корпорации.Для использования критической уязвимости кибермошенники должны загрузить на аппарат вредоносный код, поэтому администрация Apple настоятельно рекомендует загружать приложения только из заслуживающих доверия источников. При последующих обновлениях разработчики обещали устранить проблему.