В Apple признали уязвимость процессоров iPhone и iMac
В Apple подтвердили, что уязвимость, выявленная накануне, касается процессоров абсолютно всех серийных аппаратов iMac и iPhone. Обычные пользовательские алгоритмы способны проникнуть в центр ядра.
Структурные регионы памяти ядер всегда считались сверхзащищенными, так как в данной области хранится вся персонифицированная информация о владельце гаджета, сообщается в пресс-релизе Apple. Абсолютно все серии настольных компьютеров iMac и смартфонов iPhone затронуты данной проблемой, однако в настоящее время хакерам неизвестны принципы использования ситуации в своих целях, считают в корпорации.
Для использования критической уязвимости кибермошенники должны загрузить на аппарат вредоносный код, поэтому администрация Apple настоятельно рекомендует загружать приложения только из заслуживающих доверия источников. При последующих обновлениях разработчики обещали устранить проблему.
Структурные регионы памяти ядер всегда считались сверхзащищенными, так как в данной области хранится вся персонифицированная информация о владельце гаджета, сообщается в пресс-релизе Apple. Абсолютно все серии настольных компьютеров iMac и смартфонов iPhone затронуты данной проблемой, однако в настоящее время хакерам неизвестны принципы использования ситуации в своих целях, считают в корпорации.
Для использования критической уязвимости кибермошенники должны загрузить на аппарат вредоносный код, поэтому администрация Apple настоятельно рекомендует загружать приложения только из заслуживающих доверия источников. При последующих обновлениях разработчики обещали устранить проблему.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:40