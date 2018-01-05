Китайская Landwind выводит на рынок "клон" Mercedes-Benz GLA

В качестве силовой установки «клона» Mercedes-Benz GLA выступает турбированный силовой агрегат ёмкостью 1,5 литра, генерирующий 163 лошадиные силы. Работает двигатель на пару с механической коробкой передач на 6 ступеней или вариатором CVT. Landwind Xiaoyao комплектуется передним приводом, как и большинство китайских кроссоверов.Что касается оснащения, то здесь китайская копия практически ничем не уступает Mercedes-Benz GLA. В частности, автомобиль получил 6 подушек безопасности, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, кресло с электроприводом, кожаный салон, парковочные датчики, контроль давления в шинах, панорамную крышу и другие функции.