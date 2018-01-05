WSJ: Американскую Westinghouse купили за $4,6 млрд

Brookfield Business планировали расширить свое присутствие в области ядерной энергетики, где уже работают их партнеры по бизнесу. Что касается Westinghouse, то фирма обанкротилась в прошлом году, хотя ранее находилась в ведении японской Toshiba. К Westinghouse была применена процедура реорганизации, которую проходят все разорившиеся корпорации в США.Американская администрация ранее опасалась, что приобретением Westinghouse заинтересуются инвесторы из Москвы или Пекина, что подорвет интересы Вашингтона в сфере атомной энергетики. Власти США планировали сохранить связь компании с технологиями и экономикой страны. Президент США Дональд Трамп тесно контактировал со всеми потенциальными покупателями Westinghouse.