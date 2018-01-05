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ГФС Украины: Россия - лидер по поставкам угля в 2017 году
Согласно сведениям Государственной фискальной службы Украины, по итогам 2017 года Россия стала лидером по поставкам угля в страну. Российский уголь составил 56,57% от всего объема импорта Украины.

ГФС Украины: Россия - лидер по поставкам угля в 2017 году


Общая сумма российско-украинских сделок по договорам поставок угля составила $1,55 млрд, информирует портал ТАСС. Второй крупнейший поставщик Украины - США, которые предоставили стране порядка 24,85% от всего объема угля. Канада продала украинской топливной системе около 6,64% необходимого количества сырья. Из других государств Киев закупил еще около 12% угля. Необходимость в импорте угля возникла после потери контроля над Донбассом, где располагаются основные шахты по добыче топливного элемента.

Одновременно Украина осуществляет экспорт каменного угля. Общая сумма такого рода сделок составила $44,762 млн. Больше всего ископаемого топлива поставляется в Россию - свыше 54%, в Словакию - чуть менее 40%.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:50
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