ГФС Украины: Россия - лидер по поставкам угля в 2017 году

Общая сумма российско-украинских сделок по договорам поставок угля составила $1,55 млрд, информирует портал ТАСС. Второй крупнейший поставщик Украины - США, которые предоставили стране порядка 24,85% от всего объема угля. Канада продала украинской топливной системе около 6,64% необходимого количества сырья. Из других государств Киев закупил еще около 12% угля. Необходимость в импорте угля возникла после потери контроля над Донбассом, где располагаются основные шахты по добыче топливного элемента.Одновременно Украина осуществляет экспорт каменного угля. Общая сумма такого рода сделок составила $44,762 млн. Больше всего ископаемого топлива поставляется в Россию - свыше 54%, в Словакию - чуть менее 40%.