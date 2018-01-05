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Страховщики: В 2017 году сумма мирового ущерба от стихийных бедствий побила рекорд
Мировой гигант в сфере перестрахования Munich Re подсчитал, что по итогам 2017 года сумма страхового ущерба от стихийных бедствий побила все рекорды. Данному факту способствовали штормы "Ирма", "Харви", "Мария" и землетрясение в Мексике.

Страховщики: В 2017 году сумма мирового ущерба от стихийных бедствий побила рекорд


Страховые выплаты, полученные в результате наступления природных катаклизмов, составили рекордные $135 млрд, информирует портал Munich Re. Общие потери для глобальной экономики, включая незастрахованные убытки, достигнут планки в $330 млрд - второй самый крупный показатель за всю историю природных катаклизмов. Самым дорогостоящим по-прежнему остается землетрясение в Японии 2011 года, когда сумма ущерба составила $354 млрд.

По итогам 2017 года было зафиксировано 710 природных катаклизмов, что значительно превышает средний порог в 605 стихийных бедствий по всему миру. Стихии в прошлом году унесли жизни порядка 10 тыс. человек, что несколько выше аналогичного показателя 2016 года.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:20
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