Страховщики: В 2017 году сумма мирового ущерба от стихийных бедствий побила рекорд

Страховые выплаты, полученные в результате наступления природных катаклизмов, составили рекордные $135 млрд, информирует портал Munich Re. Общие потери для глобальной экономики, включая незастрахованные убытки, достигнут планки в $330 млрд - второй самый крупный показатель за всю историю природных катаклизмов. Самым дорогостоящим по-прежнему остается землетрясение в Японии 2011 года, когда сумма ущерба составила $354 млрд.По итогам 2017 года было зафиксировано 710 природных катаклизмов, что значительно превышает средний порог в 605 стихийных бедствий по всему миру. Стихии в прошлом году унесли жизни порядка 10 тыс. человек, что несколько выше аналогичного показателя 2016 года.