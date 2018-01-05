В Китае придумали, как ограничить майнинг криптовалют

Национальный банк Китая провел закрытое собрание, на котором было принято решение ограничить подачу электроэнергии, чтобы жители перестали майнить криптовалюту. Дешевая стоимость электричества позволила большим сообществам майнеров обосноваться в стране и заметно повысить этим спрос на электроэнергию, что очень обеспокоило власти КНР.По этой причине Центробанк Китая дал городским администрациям задание обследовать воздействие майнинга на показатели электроэнергии. Сами представители Народного банка еще никак не прокомментировали свое решение, поэтому пока не ясно, каким образом будет ограничено энергоснабжение для майнеров.