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В Китае придумали, как ограничить майнинг криптовалют
Правительство Китая уже долгое время пытается бороться с майнерами криптовалют, однако низкая стоимость электричества позволила стать стране одним из основных центров майнинга. По этой причине Центробанк КНР предложил ввести лимит на потребление электричества в стране.

В Китае придумали, как ограничить майнинг криптовалют


Национальный банк Китая провел закрытое собрание, на котором было принято решение ограничить подачу электроэнергии, чтобы жители перестали майнить криптовалюту. Дешевая стоимость электричества позволила большим сообществам майнеров обосноваться в стране и заметно повысить этим спрос на электроэнергию, что очень обеспокоило власти КНР.

По этой причине Центробанк Китая дал городским администрациям задание обследовать воздействие майнинга на показатели электроэнергии. Сами представители Народного банка еще никак не прокомментировали свое решение, поэтому пока не ясно, каким образом будет ограничено энергоснабжение для майнеров.
В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 10:10
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