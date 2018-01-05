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Бритни Спирс и Сэм Асхари опубликовали ролик со своими чувствами в сети
В аккаунте Instagram Бритни Спирс появился ролик, где они с Сэмом Асхари незатейливо признаются в любви.
Бритни Спирс и Сэм Асхари опубликовали ролик со своими чувствами в сети


Поклонники певицы делают вывод о том, что 23-летний бодибилдер крепко вошел в жизнь Бритни. В Instagram певица выложила ролик, где они с Сэмом в шутливом тоне признаются в любви. Возможно, желая подчеркнуть всю несерьезность момента, Бритни в специальном приложении добавила себе и любимому мультяшные уши и носы.

Диалог у пары был примерно таким: «Тебе понравилось мое последнее выступление? – Конечно! Ты замечательно выглядишь! – Спасибо! И я люблю тебя!»

Однако бури восторгов от фанатов не последовало. Многие откровенно недолюбливают парня, считая его альфонсом и любителем чужих денег и славы. Также поклонники высказались по поводу того, что подобные развлечения в соцсети – банальщина и глупость.

К слову, пара познакомилась на съемках клипа Бритни Спирс Slumber Party.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50
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