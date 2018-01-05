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Андрей Малахов признался в ролевых играх с женой
Популярный ведущий практически признался, что играет со своей женой в ролевые игры.
Андрей Малахов признался в ролевых играх с женой
Андрей Малахов признался в ролевых играх с женой


Например, в уточку. В своем Instagram Малахов поделился с поклонниками шуточной фотографией, где они с женой сидят за столиком ресторана и играют в уточку с продолжением в следующем фото. При этом телеведущий целует Наталью с щечку, а она делает губы «уточкой».

Фанаты были приятно удивлены шутливым снимком пары и соответствующим постом рядом. Многие поддержали их, в шутливом тоне комментируя публикацию. Кто-то «разрешил» играть в уточку, но попросил в ресторане громко не крякать. Кто-то предостерег: таким образом можно «доиграться» и до второго ребенка. Были и сочувствующие: по их предположению, сейчас все уточки перепадают маленькому сыну.

В любом случае, пост шоумена получился популярным у фолловеров и быстро набрал под 90 000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:17
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