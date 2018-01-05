Андрей Малахов признался в ролевых играх с женой

Например, в уточку. В своем Instagram Малахов поделился с поклонниками шуточной фотографией, где они с женой сидят за столиком ресторана и играют в уточку с продолжением в следующем фото. При этом телеведущий целует Наталью с щечку, а она делает губы «уточкой».Фанаты были приятно удивлены шутливым снимком пары и соответствующим постом рядом. Многие поддержали их, в шутливом тоне комментируя публикацию. Кто-то «разрешил» играть в уточку, но попросил в ресторане громко не крякать. Кто-то предостерег: таким образом можно «доиграться» и до второго ребенка. Были и сочувствующие: по их предположению, сейчас все уточки перепадают маленькому сыну.В любом случае, пост шоумена получился популярным у фолловеров и быстро набрал под 90 000 лайков.