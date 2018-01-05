Продажа туров в Египет возобновлена

После подписанного Владимиром Путиным соответствующего указа, туроператоры опять имеют возможность предлагать своим клиентам беспрепятственно отправиться в Арабскую Республику Египет, ведь авиасообщение с Каиром теперь возобновлено.В то же время, сильного ажиотажа по поводу путевок в столицу Египта пока не ожидают. Причиной этого считают то, что обычно путешественников привлекали именно курорты Египта, однако формально комбинированные туры "Каир + курорты Красного моря" пока не разрешены.Следует напомнить, что авиасообщение России с Египтом временно остановили в 2015 после случившегося на борту самолета из Шарм-эш-Шейха в Петербург теракта с огромным количеством жертв - тогда погибло 224 человека.