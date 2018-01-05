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Продажа туров в Египет возобновлена
Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о восстановлении авиасообщения с Каиром. Вследствие этого Ростуризм решил убрать ограничения на реализацию туров в Египет через Каир.

Продажа туров в Египет возобновлена


После подписанного Владимиром Путиным соответствующего указа, туроператоры опять имеют возможность предлагать своим клиентам беспрепятственно отправиться в Арабскую Республику Египет, ведь авиасообщение с Каиром теперь возобновлено.

В то же время, сильного ажиотажа по поводу путевок в столицу Египта пока не ожидают. Причиной этого считают то, что обычно путешественников привлекали именно курорты Египта, однако формально комбинированные туры "Каир + курорты Красного моря" пока не разрешены.

Следует напомнить, что авиасообщение России с Египтом временно остановили в 2015 после случившегося на борту самолета из Шарм-эш-Шейха в Петербург теракта с огромным количеством жертв - тогда погибло 224 человека.
Общество / Главные новости
Добавил: Joanne Сегодня, 10:00
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