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Сын Евгения Цыганова очень похож на своего отца
Старший сын многодетного папы Евгения Цыганова растет очень похожим на своего звездного отца.
Сын Евгения Цыганова очень похож на своего отца


В интернете набирает обороты видео, где бывшая супруга многодетного отца Евгения Цыганова Ирина Леонова на сцене исполняет трогательную колыбельную. Помогает ей в этом ее огромное семейство – их семеро общих с Евгением детей. При этом отчетливо видно, что в этой семье все девочки похожи на маму, а все мальчики – на папу. Особенно сходство с родителями касается старших детей- 9-летнего Андрея и 13-летней Полины.

Не только такая удивительная семейная внешняя похожесть восхитила фанатов пары. Само выступление Ирины с детьми многих растрогало до слез. Среди комментариев – одни восторги Ириной Леоновой, многодетной матерью, талантливой актрисой, которая еще и выглядит замечательно.

Евгений с ними не живет, однако, как недавно признался актер, он принимает участие в жизни и воспитании своих мальчиков и девочек. Старается для каждого подыскать свой подход и решать конфликты без лишнего шума.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
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