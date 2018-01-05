Микробы пищеварительного тракта могут повысить успех при иммунотерапии рака - ученые

Хотя эти препараты, стимулирующие иммунную систему, революционизировали лечение некоторых видов рака, только около 35% пациентов с меланомой, которые их получают, получают значительную выгоду. Исследователи Чикагского университета демонстрируют, что несколько видов бактерий, включая Bifidobacterium longum, Collinsella aerofaciens и Enterococcus faecium, были гораздо более распространены в кишечнике из 16 пациентов, лечение которых дало более положительные результаты (38%), чем у 26 пациентов (62%), у которых этот показатель оказался значительно ниже.Наличие этих специфических бактерий в кишечнике, по-видимому, усиливает инфильтрацию Т-клеток в микроокружение опухоли и увеличивает смертность от Т-клеток раковых клеток, увеличивая вероятность сильного и долговременного ответа.«Сильная корреляция между конкретными кишечными бактериями и клиническим ответом на иммунотерапию против PD-1 предполагает причинное отношение. Специфические бактерии явно способствуют улучшению противоопухолевого иммунитета у пациентов. Микробиота кишечника имеет более глубокий эффект, чем мы предполагали ранее», - сказал руководитель исследования Томас Гаевски, доктор медицины, профессор Университета им. Абви.Ученые также надеются расширить список полезных и потенциально опасных бактерий кишечника у больных раком и определить механизмы, с помощью которых бактерии влияют на реакцию иммунной системы на борьбу с раком.