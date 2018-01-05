Тюменцы практикуют дистанционную запись на прием к врачу

Специально разработанным приложением для мобильных устройств, уже осуществлено примерно 800 тысяч записей к врачу. Полноценная работа начата с июля 2015 года, за весь период существования проекта, произведено уже более 80 тысяч скачиваний пользователями.Одно из главных преимуществ данного приложения не только мобильность, но и возможность получить в личное пользование персональный электронный кабинет. Примерно 50% всех записей на прием, планируются самими пациентами удаленно, причем на условиях любого доступного для них времени и в любом удобном месте.Разнообразный функционал дополнен современной «электронной очередью», регулирующей потоки пациентов в назначенные кабинеты, особенно для клиентов, не имеющих предварительной записи.