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Тюменцы практикуют дистанционную запись на прием к врачу
Тюменцами все чаще применяется на практике возможность записи на прием к любому врачу, используя преимущества специального мобильного приложения. Информация из сообщений от пресс - службы департамента здравоохранения Тюменской области.

Специально разработанным приложением для мобильных устройств, уже осуществлено примерно 800 тысяч записей к врачу. Полноценная работа начата с июля 2015 года, за весь период существования проекта, произведено уже более 80 тысяч скачиваний пользователями.
Тюменцы практикуют дистанционную запись на прием к врачу


Одно из главных преимуществ данного приложения не только мобильность, но и возможность получить в личное пользование персональный электронный кабинет. Примерно 50% всех записей на прием, планируются самими пациентами удаленно, причем на условиях любого доступного для них времени и в любом удобном месте.

Разнообразный функционал дополнен современной «электронной очередью», регулирующей потоки пациентов в назначенные кабинеты, особенно для клиентов, не имеющих предварительной записи.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:45
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