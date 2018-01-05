Опубликован перечень новинок, которые представят на CES 2018
На выставке CES 2018 должно быть представлено много всяких технологических новинок, поэтому эксперты составили список.
Сразу был выделен дактилоскоп, который установлен под экран смартфона. Новинка от Synaptics будет работать с OLED и AMOLED дисплеями, а вот к IPS, LTPS и TN матрицам она прилагаться не будет. Компания Samsung представит новый экран microLED, который будет отличаться низким уровнем энергопотребления, что позволит создавать более четкую и красочную картинку. В список нужно занести еще ноутбуки Notebook 9 (2018) и Notebook 9 Pen.
На CES 2018 также появится смартфон Sony Xperia с полноразмерным дисплеем 18:9. Основным преимуществом устройства станет дизайн, процессор Snapdragon 845 и возможность просматривать видео с качеством 4К. Японский бренд Honda покажет своих роботов с искусственным интеллектом. Они даже смогут испытывать чувство эмпатии к человеку.
От LG стоит ожидать большущий телевизор с диагональю 88 дюймов и форматом качества картинки 8К. Еще производитель покажет умную колонку и ноутбуки Gram. Huawei представит новый планшет MediaPad 5.
Сразу был выделен дактилоскоп, который установлен под экран смартфона. Новинка от Synaptics будет работать с OLED и AMOLED дисплеями, а вот к IPS, LTPS и TN матрицам она прилагаться не будет. Компания Samsung представит новый экран microLED, который будет отличаться низким уровнем энергопотребления, что позволит создавать более четкую и красочную картинку. В список нужно занести еще ноутбуки Notebook 9 (2018) и Notebook 9 Pen.
На CES 2018 также появится смартфон Sony Xperia с полноразмерным дисплеем 18:9. Основным преимуществом устройства станет дизайн, процессор Snapdragon 845 и возможность просматривать видео с качеством 4К. Японский бренд Honda покажет своих роботов с искусственным интеллектом. Они даже смогут испытывать чувство эмпатии к человеку.
От LG стоит ожидать большущий телевизор с диагональю 88 дюймов и форматом качества картинки 8К. Еще производитель покажет умную колонку и ноутбуки Gram. Huawei представит новый планшет MediaPad 5.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30