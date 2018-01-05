Опубликован перечень новинок, которые представят на CES 2018

Сразу был выделен дактилоскоп, который установлен под экран смартфона. Новинка от Synaptics будет работать с OLED и AMOLED дисплеями, а вот к IPS, LTPS и TN матрицам она прилагаться не будет. Компания Samsung представит новый экран microLED, который будет отличаться низким уровнем энергопотребления, что позволит создавать более четкую и красочную картинку. В список нужно занести еще ноутбуки Notebook 9 (2018) и Notebook 9 Pen.На CES 2018 также появится смартфон Sony Xperia с полноразмерным дисплеем 18:9. Основным преимуществом устройства станет дизайн, процессор Snapdragon 845 и возможность просматривать видео с качеством 4К. Японский бренд Honda покажет своих роботов с искусственным интеллектом. Они даже смогут испытывать чувство эмпатии к человеку.От LG стоит ожидать большущий телевизор с диагональю 88 дюймов и форматом качества картинки 8К. Еще производитель покажет умную колонку и ноутбуки Gram. Huawei представит новый планшет MediaPad 5.