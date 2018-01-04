Астрономы обнаружили неожиданный переизбыток массивных звезд в туманности Тарантул

Открытие, сделанное в гигантской звездообразующей области, известной как туманность Тарантула, расположенной в галактике Большого Магелланово Облака, имеет «далеко идущие» последствия для понимания того, как звезды трансформировали первозданную Вселенную в ту, в которой мы живем сегодня. Результаты опубликованы в журнале Science.Ведущий автор Фабиан Шнайдер, научный сотрудник физического факультета Университета Оксфорда, сказал: «Мы были поражены, когда поняли, что туманность Тарантула сформировала гораздо больше массивных звезд, чем ожидалось».Команда астрономов использовала очень большой телескоп ESO для наблюдения за около 1000 массивными звездами в туманности Тарантул, гигантском звездном питомнике. Команда использовала подробный анализ около 250 звезд с массами в 15 и 200 раз больше массы нашего Солнца, чтобы определить распределение массивных звезд, рожденных в этой масштабной звездообразующей области - так называемой начальной массовой функции (МВФ).Массивные звезды особенно важны для астрономов из-за их огромного влияния на их окружение (известные как «обратная связь»). Они могут взорваться в зрелищных сверхновых в конце их жизни, образуя одни из самых экзотических объектов во Вселенной - нейтронные звезды и черные дыры.В большинстве частей Вселенной, изученных астрономами на сегодняшний день, звезды становятся реже более массивными. МВФ прогнозирует, что большая часть звездной массы находится в звездах с низкой массой и что менее 1% всех звезд рождаются с массами, превышающими в десять раз больше, чем у Солнца. Измерение доли массивных звезд чрезвычайно сложно - в первую очередь из-за их нехватки - и в локальной вселенной есть только несколько мест, где это можно сделать.