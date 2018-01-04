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Завтра представят OnePlus 5T с задней крышкой из материала Sandstone
Производитель смартфонов OnePlus собирается вернуть материал Sandstone в свои смартфоны. Так девайс OnePlus 5T должен быть представлен с задней крышкой из этого компонента уже завтра.

Завтра представят OnePlus 5T с задней крышкой из материала Sandstone


Стоит отметить, что от фирменного материала и такой задней крышки в компании отказались еще в 2015 году, но судя по последним фотографиям и видеозаписям, которые встречаются в сети Интернет, OnePlus все же решила все вернуть на свои места.

Напомним, что OnePlus 5T с тематическим дизайном по «Звездным войнам» был оснащен задней панелью именно из материала Sandstone. До этого момента телефон был официально представлен к продаже только на территории Индии, но в скором времени устройство должно разойтись и по другим странам.

Смартфон получил 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Сейчас мобильный телефон имеется в продаже на официальном сайте дилера JD. Завтра состоится официальная презентация новинки.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:35
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