Завтра представят OnePlus 5T с задней крышкой из материала Sandstone

Стоит отметить, что от фирменного материала и такой задней крышки в компании отказались еще в 2015 году, но судя по последним фотографиям и видеозаписям, которые встречаются в сети Интернет, OnePlus все же решила все вернуть на свои места.Напомним, что OnePlus 5T с тематическим дизайном по «Звездным войнам» был оснащен задней панелью именно из материала Sandstone. До этого момента телефон был официально представлен к продаже только на территории Индии, но в скором времени устройство должно разойтись и по другим странам.Смартфон получил 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Сейчас мобильный телефон имеется в продаже на официальном сайте дилера JD. Завтра состоится официальная презентация новинки.