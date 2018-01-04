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Компания MediaTek работает над однокристальными системами нового поколения
Сообщается, что компания MediaTek продолжит разрабатывать и поставлять разработчикам смартфонов свои однокристальные системы Helio P, которые относятся к среднему ценовому сегменту. Так производитель собирается снова вернуться на рынок флагманских устройств.

Компания MediaTek работает над однокристальными системами нового поколения


По информации, недавно появившейся в Сети, специалисты из MediaTek уже трудятся над новым поколением процессоров, в производстве которых также принимает участие компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). При этом указывается, что технология, по которой будут делать чипы, является 7-нанометровой.

Вполне возможно, что уже в скором времени в SoC производителя MediaTek будет добавлена система искусственного интеллекта, а также возможность пользоваться сотовой связью пятого поколения.

Таким образом, продукция фирмы может снова попасть во флагманские смартфоны уже в этом или в следующем году.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:45
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