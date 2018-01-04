Актер Стивен Дорфф сыграет роль в сериале «Настоящий детектив»

Сообщается, что третий сезон сериала будет повествовать о расследовании, которое начнут вести специалисты на территории плато Озарк. Так Дорффу выдали роль следователя из штата Арканзас, а его партнером по работе станет детектив Уэйн Хейз, образ которого примет на себя Махершала Али. Двум коллегам придется распутывать дело, которое тянется около трехсот лет.Также известно, что Ник Пиццолатто займется созданием сюжета для всех серий нового сезона, но четвертый эпизод будет написан совместно с Дэвидом Милчем. Помимо сценария, Пиццолатто станет режиссером и постановщиком.Напомним, что первый сезон сериала «Настоящий детектив» был выпущен в 2014 году компанией HBO. Проект сразу же завоевал внимание зрителей из-за таких актеров как Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи.