Получено первое доказательство восстановления озоновой дыры из-за запрета химических веществ

Измерения показывают, что снижение содержания хлора в результате международного запрета на хлорсодержащие искусственные химические вещества, называемые хлорфторуглеродами (ХФУ), привело к сокращению озона на 20% в течение зимы в Антарктике по сравнению с 2005 годом - первым годом измерения хлора и озона во время антарктической зимы, которые были сделаны спутником Aura NASA.ХФУ представляют собой долгоживущие химические соединения, которые в конечном итоге поднимаются в стратосферу, где они разрушаются ультрафиолетовым излучением Солнца, высвобождая атомы хлора, которые продолжают разрушать молекулы озона. Стратосферный озон защищает жизнь на планете, поглощая потенциально опасное ультрафиолетовое излучение, которое может вызвать рак кожи и катаракту, подавлять иммунные системы и разрушать растительную жизнь.В 1985 году после того, как была обнаружена гигантская озоновая дыра над Антарктидой, между странами был подписан Монреальский протокол относительно веществ, разрушающих озоновый слой. Протокол контролировал их выбросы. Позднее поправки к Монреальскому протоколу полностью прекратили производство ХФУ.В прошлых исследованиях использовался статистический анализ изменений размера озоновой дыры, чтобы утверждать, что разрушение озона уменьшается. Это исследование является первым, где ученые использует измерения химического состава внутри озоновой дыры для подтверждения снижения не только уровня озона, но и также то, что уменьшение вызвано снижением ХФУ.