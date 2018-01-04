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Nintendo Switch подверглась хакерским атакам
Известная игровая консоль Nintendo Switch взломана программистом из состава Team-Xecuter. Программное обеспечение для взлома уже может успешно функционировать на любой версии программной прошивки упомянутой приставки. Предшествующая возможность метода взлома, работала только для действующей версии с прошивкой 3.0.

Это не первый инцидент в истории, в декабре месяце минувшего года Switch уже была подвержена взлому. Сам программный способ, придуманный разработчиками, имеет многоцелевую направленность. Идея заключается в представлении возможности для игровой консоли работать нормально даже при условии постоянного обновления ПО.
Nintendo Switch подверглась хакерским атакам


Вариант окончательной версии прошивки выйдет с полным к нему доступом через несколько месяцев. В результате применения, откроется возможность набора на приставке постороннего кода. Помимо всего прочего, будет реализована возможность использования нелицензионных игровых версий Nintendo Switch.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 23:15
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