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Китайскую копию Samsung Galaxy S9+ за 6 тысяч рублей показали на видео
Китайским разработчикам удалось за два месяца до официальной премьеры новейшего флагмана Samsung Galaxy S9+ предложить в продаже собственный клон гаджета, который по внешности схож оригиналом. В сети активно обсуждают появившийся ролик, на котором хвалят новый смартфон от китайских производителей.

Уже сейчас китайские покупатели активно делают выбор в пользу Samsung Galaxy S9+ местного производства, тем самым наслаждаясь дизайном и продвинутыми функциями за минимальную плату. Известно, что стоимость на китайском рынке клона южнокорейского флагмана составляет всего порядка 6 тысяч рублей. Несмотря на то, что отличить разницу между оригиналом и подделкой можно и на расстоянии, интерес к новому клону Samsung Galaxy S9+ продолжает расти. Эксперты смогли увидеть ряд серьезных отличий по внешнему виду, однако китайские разработчики и не стремились полностью повторить будущий флагман.

Китайскую копию Samsung Galaxy S9+ за 6 тысяч рублей показали на видео


Если долгожданная модель впечатляет отсутствием боковых рамок, то китайский клон совершенно не скрывает широкое расстояние между рамкой и дисплеем устройства. Всего за два месяца до официальной премьеры новой модели приобрести столь похожую модификацию за умеренную плату стало приятной тенденцией, которую намерены продолжать и с остальными моделями.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 21:54
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