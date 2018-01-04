Эталонный смартфон 2017 года определили специалисты

Соответствующему тестированию посвятили себя специалисты 4PDA. Анализу и тщательному тестированию подвергли состав из 150 смартфонов. Эталонную роль, среди прочих конкурентов, эксперты отдали Samsung Galaxy S8. Специалистами отмечено, что у гаджета имеется надежный сканер, анализирующий радужную оболочку глаза, а также отличный встроенный голосовой помощник Bixby. Он умеет отлично справиться с переводом на любой язык, может распознать на фото объекты и найти в сети любые данные.Ценовая категория до 25 тыс. рублей отметила лучшим гаджетом Huawei Honor 9. Сообщения специалистов свидетельствуют, что не смотря на демонстрацию меньшей мощности встроенного процессора, в отличие от установленных в смартфоны - конкурентов, на его конфигурации проверена отличная работа самых требовательных приложений.Среди представленных для анализа «бюджетных» вариантов (не более 12 тысяч рублей) на передний план вышел гаджет, представляющий Xiaomi Redmi Note 4x. Итоговым тестированием отмечено так же устройство Huawei Mate 10 Pro, обладающее самой лучше камерой. А самый защищенный оказался смартфон AGM X2.