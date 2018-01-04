Запах близкого человека может снизить уровень стресса, считают психологи

Исследование показало, что женщины чувствуют себя спокойнее после того, как подвергаются воздействию своего партнера. И наоборот, воздействие на чужой запах имеет противоположный эффект и повышенный уровень гормона стресса кортизола.«Многие люди носят рубашку своего партнера или спят на его стороне кровати, когда он уезжает, но при этом они могут не понимать, почему ведут себя подобным образом. Наши результаты свидетельствуют о том, что запах партнера может стать мощным инструментом, помогающим снизить стресс», - сказала Марлиза Хофер, ведущий автор исследования и аспирант кафедры UBC психологии.Для исследования исследователи набрали 96 пар противоположного пола. Мужчинам была дана чистая футболка для ношения в течение 24 часов., Пользоваться при этом дезодорантами и душистыми продуктами, курить и употреблять определенных продукты, могущие повлиять на их запах, им было запрещено.Женщинам посредством случайного выбора достались три вида футболок: чистая, с запахом незнакомого человека и с запахом близкого человека. Женщины подверглись стресс-тесту, после которого исследователи попросили их понюхать футболку, которая им досталась. Оказалось, что женщины, почувствовавшие запах рубашки своего партнера, чувствовали себя менее напряженными после стресс-теста, а также имели более низкие уровни кортизола, что доказывает предварительные теории психологов. Между тем, женщины, чувствовавшие чужой запах, имели более высокий уровень кортизола во время стресс-теста.Фрэнсис Чен, старший автор исследования и доцент кафедры психологии UBC, считает, что результаты могут иметь практические последствия, которые смогут помочь людям справиться со стрессовыми ситуациями, когда они находятся вдали от близких. «Наши исследования показывают, что одежда, которую носил любимый человек, может помочь снизить уровень стресса, когда вы находитесь далеко от дома». – заключила она.