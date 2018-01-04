В горах Канады молодая пара во время прогулки заметила НЛО

Люди решили запечатлеть на камеру природные достопримечательности в окрестностях Онтарио, но обратили внимание на странный объект, имеющий серый оттенок. Он напоминал внешним видом летающую тарелку, а также медленно двигался по небу, пытаясь рассмотреть территорию. Удивленные туристы решили сделать фото НЛО, не собирающегося позировать перед людьми и быстро скрывшегося из вида.Пока уфологии внимательно изучают сюжет, чтобы установить подлинность внеземного корабля, после чего он будет опубликован в сетях. Некоторые скептики предположили, что это просто смонтированная версия, но большинство специалистов знают случаи, когда пришельцы появляются во время непогоды, что уже случилось в Хьюстоне, испытавшем на себе ужасы урагана.