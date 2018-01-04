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В горах Канады молодая пара во время прогулки заметила НЛО
Исследователи получили материалы, присланные из Канады. Молодая пара во время прогулки в горах заметила НЛО на фоне снега, который пытался замаскироваться во время плохой погоды.

Люди решили запечатлеть на камеру природные достопримечательности в окрестностях Онтарио, но обратили внимание на странный объект, имеющий серый оттенок. Он напоминал внешним видом летающую тарелку, а также медленно двигался по небу, пытаясь рассмотреть территорию. Удивленные туристы решили сделать фото НЛО, не собирающегося позировать перед людьми и быстро скрывшегося из вида.

В горах Канады молодая пара во время прогулки заметила НЛО


Пока уфологии внимательно изучают сюжет, чтобы установить подлинность внеземного корабля, после чего он будет опубликован в сетях. Некоторые скептики предположили, что это просто смонтированная версия, но большинство специалистов знают случаи, когда пришельцы появляются во время непогоды, что уже случилось в Хьюстоне, испытавшем на себе ужасы урагана.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:55
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