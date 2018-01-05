Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи

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Для Антонио Бандераса бабушкина фигурка ангела, сделанная из серебра, стала самой лучшей защитой от проклятия и приворота. Также этот талисман увеличивает творческие способности и помогает иметь успех у женского пола.Мадонна откровенно рассказала журналистам, что она в начале своей карьеры купила у шамана глиняного соловья, который всегда рядом с певицей. Никто не сможет принести ей вред, пока фигурка рядом, но ее нельзя давать в руки чужим людям. Знаменитость уверена, что она помогла выиграть судебную тяжбу в Петербурге, когда организация обвинила звезду, что она оскорбила чувства верующих лиц во время выступления. Тогда адвокатам удалось закрыть дело без ее присутствия. Психологи подчеркивают, что звезды любят выбирать предметы, импонирующие их характеру. Эстет всегда отдаст предпочтение антиквариату, а прагматик возьмет изделие ювелиров, пока романтики делают татуировку. Однако любые предметы имеют силу благодаря положительной энергии, становясь батарейками для хороших эмоций и творчества.