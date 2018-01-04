Российским девушкам предложили выбрать самых красивых футболистов сборной РФ

Мероприятие уже закончилось, и видеозапись опубликовали на сайте видеохостинга YouTube, на официальном канале Российского футбольного союза. Так представители футбольного ведомства предлагали девушкам просматривать карточки с российскими футболистами и любого не понравившегося игрока они просто вычеркивали.По итогам опроса от РФС Дмитрий Комбаров, защитник футбольного клуба «Спартак», стал самым красивым российским футболистом. Сразу за ним расположился игрок питерского «Зенита» Александр Кокорин. Бронзовым призером рейтинга оказался Дмитрий Полоз, который также защищает цвета «Зенита».Напомним, что в скором времени красавчики сборной России смогут принять участие в ЧМ-2018, который пройдет в России.