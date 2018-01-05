Apple внедрит стартап быстрой разработки приложений
Корпорация Apple приобрела Buddybuild, это стартап, при создании которого реализована идея ускоренного написания и последующего запуска из App Store приложений. Несмотря на подтверждение факта осуществления сделки, потраченная сумма на покупку не разглашается.
На свое новое приобретение компания-поставщик Apple возлагает большие надежды. С помощью Buddybuild планируется увеличение состава программ для iPad и iPhone в два раза. Как сообщается, инструментарием, входящим в Buddybuild, возможен ускоренный запуск и создание приложений App Store. За счет покупки, вендором из США успешно внедрится новый метод написания различных приложений.
Кроме того, вероятно появление возможности отслеживания ошибок кода программ, а так же критических багов. Благодаря этому, как предположили аналитики Apple, и станет возможно увеличить объемы выпуска приложений для App Store. До принятия решения о покупке, приложения для Apple реализовывались программой Xcode. С целью распространения последующего кодинга, компанией внедрена легкая версия языка программирования Swift.
На свое новое приобретение компания-поставщик Apple возлагает большие надежды. С помощью Buddybuild планируется увеличение состава программ для iPad и iPhone в два раза. Как сообщается, инструментарием, входящим в Buddybuild, возможен ускоренный запуск и создание приложений App Store. За счет покупки, вендором из США успешно внедрится новый метод написания различных приложений.
Кроме того, вероятно появление возможности отслеживания ошибок кода программ, а так же критических багов. Благодаря этому, как предположили аналитики Apple, и станет возможно увеличить объемы выпуска приложений для App Store. До принятия решения о покупке, приложения для Apple реализовывались программой Xcode. С целью распространения последующего кодинга, компанией внедрена легкая версия языка программирования Swift.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45