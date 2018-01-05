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Apple внедрит стартап быстрой разработки приложений
Корпорация Apple приобрела Buddybuild, это стартап, при создании которого реализована идея ускоренного написания и последующего запуска из App Store приложений. Несмотря на подтверждение факта осуществления сделки, потраченная сумма на покупку не разглашается.

На свое новое приобретение компания-поставщик Apple возлагает большие надежды. С помощью Buddybuild планируется увеличение состава программ для iPad и iPhone в два раза. Как сообщается, инструментарием, входящим в Buddybuild, возможен ускоренный запуск и создание приложений App Store. За счет покупки, вендором из США успешно внедрится новый метод написания различных приложений.
Apple внедрит стартап быстрой разработки приложений


Кроме того, вероятно появление возможности отслеживания ошибок кода программ, а так же критических багов. Благодаря этому, как предположили аналитики Apple, и станет возможно увеличить объемы выпуска приложений для App Store. До принятия решения о покупке, приложения для Apple реализовывались программой Xcode. С целью распространения последующего кодинга, компанией внедрена легкая версия языка программирования Swift.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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