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Появилась новая версия мессенджера Telegram
В Google Play появилась новая версия мессенджера Telegram – Challegram. Сообщается, что это приложение является полной копией Telegram X, который доступен для iOS-устройств в App Store.

Появилась новая версия мессенджера Telegram


Разработчики новой платформы утверждают, что программа выполнена на базе TDLib, а скорость работы мессенджера будет больше на 30-50%, поскольку оно предназначено для 64-разрядных операционных систем. Интерфейс разработки пережил некоторые изменения. Теперь пользователь имеет возможность самостоятельно менять оформление, а также настраивать окно с перепиской на свое усмотрение.

Безопасность в Challegram осталось на высоком уровне вследствие использования технологии шифрования AES. Во время переписки пользователи могут обмениваться любыми файлами без каких-либо ограничений по размеру или же по формату.

Обновленное приложение с полным набором опций доступно для скачивания в магазине Google Play совершенно бесплатно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
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