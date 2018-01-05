Появилась новая версия мессенджера Telegram

Разработчики новой платформы утверждают, что программа выполнена на базе TDLib, а скорость работы мессенджера будет больше на 30-50%, поскольку оно предназначено для 64-разрядных операционных систем. Интерфейс разработки пережил некоторые изменения. Теперь пользователь имеет возможность самостоятельно менять оформление, а также настраивать окно с перепиской на свое усмотрение.Безопасность в Challegram осталось на высоком уровне вследствие использования технологии шифрования AES. Во время переписки пользователи могут обмениваться любыми файлами без каких-либо ограничений по размеру или же по формату.Обновленное приложение с полным набором опций доступно для скачивания в магазине Google Play совершенно бесплатно.