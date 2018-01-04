АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномалии Луны: На планете существует свой подземный мир вместе с живыми организмами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Зрители уверены, что за счёт своей целеустремлённости Александра Филиппова может выжать Александру Черно из "Дома-2"
Новенькая участница "Дома-2" Александра Филиппова, которая напоминает габаритами свою коллегу по проекту Александру Черно, не собирается зря тратить время и готова меняться в лучшую сторону.

Удивительный настрой Филипповой, как и неимоверное желание девушки стать более женственной и привлекательной, нравится зрителям. В частности, эти качества, сильно отличают Александру от её тёзки, так как Черно, которая находится на периметре уже десять месяцев, так и не сумела взять себя в руки и удивить всех большими переменами.

Зрители уверены, что за счёт своей целеустремлённости Александра Филиппова может выжать Александру Черно из "Дома-2"

Фанаты разочарованы желанием Черно сидеть на месте и ничего не делать для себя, а хейтеры насмехаются над тем, что за всё время пребывания на телестройке экс-возлюбленная Иосифа Оганесяна научилась только пользоваться фотошопам.

Конечно, окончательный разрыв с Оганесяном можно назвать весомым достижением для Черно, которая прежде мирилась с армянином по первому его зову, однако этого мало, чтобы казаться ярче Филипповой.

Зрители, хорошо знакомые с организаторскими манерами, даже не сомневаются, что если Филиппова окончательно затмит Черно, поменявшись в лучшую сторону немедленно, более блеклая Александра тут же отправится за ворота.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:43
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
KIA показала тизеры нового электрокроссовера Niro
Тина Канделаки продемонстрировала семейное фото с
Ученые встревожены стремительным ростом
Компания MediaTek работает над однокристальными
Nissan представит на CES систему управления
Окно для спасения коралловых рифов в мире быстро
Просмотреть все новости