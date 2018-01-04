Зрители уверены, что за счёт своей целеустремлённости Александра Филиппова может выжать Александру Черно из "Дома-2"

Удивительный настрой Филипповой, как и неимоверное желание девушки стать более женственной и привлекательной, нравится зрителям. В частности, эти качества, сильно отличают Александру от её тёзки, так как Черно, которая находится на периметре уже десять месяцев, так и не сумела взять себя в руки и удивить всех большими переменами.Фанаты разочарованы желанием Черно сидеть на месте и ничего не делать для себя, а хейтеры насмехаются над тем, что за всё время пребывания на телестройке экс-возлюбленная Иосифа Оганесяна научилась только пользоваться фотошопам.Конечно, окончательный разрыв с Оганесяном можно назвать весомым достижением для Черно, которая прежде мирилась с армянином по первому его зову, однако этого мало, чтобы казаться ярче Филипповой.Зрители, хорошо знакомые с организаторскими манерами, даже не сомневаются, что если Филиппова окончательно затмит Черно, поменявшись в лучшую сторону немедленно, более блеклая Александра тут же отправится за ворота.