Мама Тимати Симона Юнусова рассказала подписчикам о главных ценностях в ее жизни
Мама Тимати ведет свой блог и имеет почти 3 млн подписчиков. Сейчас Симона Юнусова решила рассказать им о главных ценностях в ее жизни, опубликовав небольшой пост.
Она вспомнила, как вместе с внучкой Алисой встречала новый год и следила за курантами, чтобы успеть загадать желание. В этот момент спящая девочка обняла бабушку за шею, после чего она сразу подумала о настоящем счастье в своей жизни. Прошлый год Симоне Юнусовой принес много радости, но все ее желания посвящены детям, так как хочется видеть их веселыми и полными творческого энтузиазма. Мать рэпера Тимати очень любит его и брата Артема, тоже делающего певческую карьеру.
Сама женщина пожелала себе мудрости вместе с терпением, после чего пользователи сетей отметили, как они любят читать такие мысли потрясающей особы. Люди уверены, что новый год принесет всем счастье, так что главное иметь здоровье и любовь близких людей, а остальное придет само, если приложить усилия.
Она вспомнила, как вместе с внучкой Алисой встречала новый год и следила за курантами, чтобы успеть загадать желание. В этот момент спящая девочка обняла бабушку за шею, после чего она сразу подумала о настоящем счастье в своей жизни. Прошлый год Симоне Юнусовой принес много радости, но все ее желания посвящены детям, так как хочется видеть их веселыми и полными творческого энтузиазма. Мать рэпера Тимати очень любит его и брата Артема, тоже делающего певческую карьеру.
Сама женщина пожелала себе мудрости вместе с терпением, после чего пользователи сетей отметили, как они любят читать такие мысли потрясающей особы. Люди уверены, что новый год принесет всем счастье, так что главное иметь здоровье и любовь близких людей, а остальное придет само, если приложить усилия.