Экс-участница "Дома-2" Вера Курочка не торопит Петра Шепеля со свадьбой

Курочка и Шепель считались самой крепкой и спокойной парой телепроекта. Молодые люди крайне редко выясняли отношения, но даже когда случалось, это выглядело очень безобидно. Многие зрители жаловались, что данная пара откровенно скучная, поэтому в одном из согласований было принято решение с ней проститься.Не секрет, что далеко не всем парам, созданным на проекте, удаётся вне стен "Дома-2" сохранить отношения. Так вот, Петр и Вера являются как раз одной из таких пар. Как рассказывают молодые люди, они научились лучше понимать друг друга, ценить и уважать союз. Естественно, ещё есть над чем работать, ведь идеальных отношений не бывает, но фундамент уже вполне прочный.Фанаты уже не могут дождаться того момента, когда Шепель и Курочка станут официальными мужем и женой. Вера объясняет, что не хочет своего возлюбленного торопить, поскольку знает, что он выжидает наиболее подходящий момент для того, чтобы сделать ей большой сюрприз.