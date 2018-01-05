В Samsung рассказали о новой платформе процессора Exynos 9810
Представители компании Samsung раскрыли подробности нового чипа Exynos 9810, который должен лечь в основу смартфонов Exynos 9810. Так архитектура процессора выполнена на основе 10-нанометровой технологии.
Чип получил четыре вычислительных ядра, которые будут работать на частоте в 2,9 ГГц. При этом также предусмотрено четыре более энергосберегающих ядра Cortex-A55 с рабочей тактовой частотой 1,9 ГГц.
По словам специалистов, новая архитектура позволила увеличить производительность одноядерной и многоядерной систем почти в половину. На это также повлиял увеличенный объем кэш-памяти.
За графику ответит GPU Mali-G72 MP18, которая позволит воспроизводить видео в формате 4K UHD и снимать на камеру с разрешением в 24 Мп. В новом процессоре Exynos 9810 также присутствует модем Cat.18, а передача данных осуществляется со скоростью до 1,2 Гбит/с. Платформа поддерживает работу LPDDR4X и флэш-памяти UFC 2.1
Чип получил четыре вычислительных ядра, которые будут работать на частоте в 2,9 ГГц. При этом также предусмотрено четыре более энергосберегающих ядра Cortex-A55 с рабочей тактовой частотой 1,9 ГГц.
По словам специалистов, новая архитектура позволила увеличить производительность одноядерной и многоядерной систем почти в половину. На это также повлиял увеличенный объем кэш-памяти.
За графику ответит GPU Mali-G72 MP18, которая позволит воспроизводить видео в формате 4K UHD и снимать на камеру с разрешением в 24 Мп. В новом процессоре Exynos 9810 также присутствует модем Cat.18, а передача данных осуществляется со скоростью до 1,2 Гбит/с. Платформа поддерживает работу LPDDR4X и флэш-памяти UFC 2.1
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00