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Елизавета Арзамасова показала поклонникам новогодние снимки с пляжа
Актриса решила провести новогодние праздники вместе со своими друзьями в ОАЭ, после чего показала поклонникам снимки с пляжа, опубликованные в блоге. Они были в восторге от внешнего вида Елизаветы Арзамасовой и написали много лестных комментариев.

Знаменитость отметила, что прекрасно расслабилась на таких каникулах, где не нужно пользоваться косметикой и можно ходить в любых нарядах, а также наслаждаться жизнью в отличной компании на морском берегу. Подписчики сразу оценили прекрасную фигуру Елизаветы Арзамасовой, позирующей перед камерой в купальнике, после чего назвали ее Афродитой, выходящей из пены.

Елизавета Арзамасова показала поклонникам новогодние снимки с пляжа


Пользователи сетей единогласно признали артистку самой очаровательной и соблазнительной особой, после чего пожелали ей хорошо отдохнуть, чтобы потом порадовать зрителей новыми ролями в фильмах. Также они одобрили выбор курорта, позволяющего немного окунуться в атмосферу лета.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:45
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