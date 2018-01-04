Компания Dell представила ноутбук XPS 13

Тонкий и легкий девайс оснащен 13,3-дюймовым дисплеем, при этом разрешение экрана составляет 1920 × 1080 пикселей, то есть Full HD. Также есть модификации с поддержкой 4К. В аппаратной основе имеется два варианта процессоров - Core i5-8250U и Core i7-8550U. Все чипы 4-ядерные. Каждый процессор способен разгонять частоту работы вычислительных ядер с 1,6 до 3,4 ГГц и с 1,8 до 4,0 ГГц соответственно.За хранения данных будет отвечать SSD-накопитель на 1 терабайт, а объем ОЗУ составит 4 гигабайта минимум и 16 Гб максимум. У пользователя появится возможность подключаться через Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, а также разъемы Thunderbolt 3/USB Type-C. В корпусе присутствует разъем для установки карты памяти типа microSD.Цена портативного компьютера Dell XPS 13 составит примерно 950 долларов.