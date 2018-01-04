Глафира Тарханова во время посещения циркового шоу покормила морских львов

Звезда отметила, что осталась довольна представлением и даже побывала вместе с малышами за кулисами, где занималась столь благим делом. Животные брали рыбу из рук и выглядели счастливыми, но некоторые подписчики стали интересоваться, насколько они безопасны для человека.Все были восхищены интересным сюжетом, пожелав Глафире Тархановой и ее семье отличных новогодних праздников. Актриса часто балует фанатов снимками своих сыновей, однако не всегда любит показывать их обществу, так что сложно узнать лица детей во время появления на публике.