Глафира Тарханова во время посещения циркового шоу покормила морских львов
Актриса решила порадовать своих наследников и вместе с ними посетила цирковое шоу, после чего опубликовала забавный ролик в Instagram. На нем Глафира Тарханова кормит морских львов, издающих радостные звуки.
Звезда отметила, что осталась довольна представлением и даже побывала вместе с малышами за кулисами, где занималась столь благим делом. Животные брали рыбу из рук и выглядели счастливыми, но некоторые подписчики стали интересоваться, насколько они безопасны для человека.
Все были восхищены интересным сюжетом, пожелав Глафире Тархановой и ее семье отличных новогодних праздников. Актриса часто балует фанатов снимками своих сыновей, однако не всегда любит показывать их обществу, так что сложно узнать лица детей во время появления на публике.
Звезда отметила, что осталась довольна представлением и даже побывала вместе с малышами за кулисами, где занималась столь благим делом. Животные брали рыбу из рук и выглядели счастливыми, но некоторые подписчики стали интересоваться, насколько они безопасны для человека.
Все были восхищены интересным сюжетом, пожелав Глафире Тархановой и ее семье отличных новогодних праздников. Актриса часто балует фанатов снимками своих сыновей, однако не всегда любит показывать их обществу, так что сложно узнать лица детей во время появления на публике.