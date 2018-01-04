Пользователи жалуются на самовольную активацию экрана в Samsung Galaxy S8 и S8+

Отмечается, что к записям, которые содержат контекст с подобной проблемой, получают множество утвердительных комментариев. Так можно считать, что самопроизвольное включение экрана в Samsung Galaxy S8 и S8+ на данный момент очень популярная неполадка. При этом отмечается, что многие «пострадавшие» применяли такие меры как чистка системного кэша или очистка встроенного накопителя, но это так и не помогло им решить вопрос.Стоит напомнить, что до этого пользователи южнокорейских флагманов Samsung Galaxy Note 8 жаловались на отказ устройства включаться после полной разрядки даже при подключении к розетке. Важно отметить, что и заряжаться аккумуляторы перестали.