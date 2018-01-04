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Пользователи жалуются на самовольную активацию экрана в Samsung Galaxy S8 и S8+
Как сообщают в издании GSMArena, хозяева таких устройств как Samsung Galaxy S8 и S8+ недовольны тем, что их смартфоны самовольно активируют дисплей. Так люди описали свои проблемы на сайтах Samsung community и Reddit.

Пользователи жалуются на самовольную активацию экрана в Samsung Galaxy S8 и S8+


Отмечается, что к записям, которые содержат контекст с подобной проблемой, получают множество утвердительных комментариев. Так можно считать, что самопроизвольное включение экрана в Samsung Galaxy S8 и S8+ на данный момент очень популярная неполадка. При этом отмечается, что многие «пострадавшие» применяли такие меры как чистка системного кэша или очистка встроенного накопителя, но это так и не помогло им решить вопрос.

Стоит напомнить, что до этого пользователи южнокорейских флагманов Samsung Galaxy Note 8 жаловались на отказ устройства включаться после полной разрядки даже при подключении к розетке. Важно отметить, что и заряжаться аккумуляторы перестали.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:55
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