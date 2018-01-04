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Поклонники раскритиковали Аниту Цой за ужасное архивное фото Яны Рудковской
Многие звезды решили поздравить Яну Рудковскую с Днем рождения, так что Анита Цой присоединилась к коллегам и опубликовала в Instagram архивное фото 2005 г. Однако поклонники раскритиковали певицу, заметив ужасный внешний вид именинницы.

Исполнительница в посте отметила, что с тех пор прошло много времени, но ее звездная подруга осталась красавицей, воплощающей в жизнь свои мечты. Яна Рудковская всегда была трудоголиком и отстаивала свои интересы, так что можно только пожелать ей быть всегда счастливой и любимой, а также иметь крепкое здоровье и уверенность в новом дне. Подписчикам понравились слова Аниты Цой, но они заметили, что на совместном снимке звезда стоит в наряде с леопардовым принтом.

Поклонники раскритиковали Аниту Цой за ужасное архивное фото Яны Рудковской


Этот наряд с полуобнаженной грудью настолько вульгарно смотрится на фоне певицы в модном аналоге, что некоторые лица даже обвинили ее скрытой подлости, разбавленной лестными словами. Однако она подчеркнула, что специально выложила этот сюжет, чтобы все увидели, как работа над своим имиджем изменила знаменитость, которая поблагодарила ее за интересное поздравление.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:35
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