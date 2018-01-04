Alexa в недалеком будущем сможет контролировать микроволновые печи
Сегодня Amazon объявила о добавлении функции контроля микроволновой печи и духовки в обеспечение смарт помощника Alexa, что позволит устройству обрабатывать запросы на подобие «Alexa, микроволновая печь на 50 секунд». Amazon утверждает, что позже будет добавлена поддержка других кухонных приборов.
Ограничение состоит в том, что интеллектуальную микроволновую печь или духовку необходимо обновить для поддержки данной функции. У Amazon есть несколько партнеров среди производителей бытовой техники, но пока неизвестно, насколько быстро состоится поддержка.
Предполагается, что Whirlpool станет первой компанией, которая начнет интеграцию, позволив пользователям «настраивать, запускать и управлять» линейкой подключенных микроволновых печей.
GE Appliances, LG, Samsung и Kenmore также планируют добавить Alexa поддержку своих духовок, а также других приборов позже.
Amazon и компаниям-партнерам все еще необходимо принять ряд мер предосторожности, чтобы убедиться, что печи не будут работать в отсутствие людей.
Ограничение состоит в том, что интеллектуальную микроволновую печь или духовку необходимо обновить для поддержки данной функции. У Amazon есть несколько партнеров среди производителей бытовой техники, но пока неизвестно, насколько быстро состоится поддержка.
Предполагается, что Whirlpool станет первой компанией, которая начнет интеграцию, позволив пользователям «настраивать, запускать и управлять» линейкой подключенных микроволновых печей.
GE Appliances, LG, Samsung и Kenmore также планируют добавить Alexa поддержку своих духовок, а также других приборов позже.
Amazon и компаниям-партнерам все еще необходимо принять ряд мер предосторожности, чтобы убедиться, что печи не будут работать в отсутствие людей.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Вчера, 18:54