Alexa в недалеком будущем сможет контролировать микроволновые печи

Ограничение состоит в том, что интеллектуальную микроволновую печь или духовку необходимо обновить для поддержки данной функции. У Amazon есть несколько партнеров среди производителей бытовой техники, но пока неизвестно, насколько быстро состоится поддержка.Предполагается, что Whirlpool станет первой компанией, которая начнет интеграцию, позволив пользователям «настраивать, запускать и управлять» линейкой подключенных микроволновых печей.GE Appliances, LG, Samsung и Kenmore также планируют добавить Alexa поддержку своих духовок, а также других приборов позже.Amazon и компаниям-партнерам все еще необходимо принять ряд мер предосторожности, чтобы убедиться, что печи не будут работать в отсутствие людей.