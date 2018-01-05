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Наливание пива под углом является причинной вздутия живота
Некоторые эксперты считают, что наливание пива под углом может стать причиной вздутия живота. Таким образом, они советуют пить хмельной напиток так, чтобы в стакане было хотя бы немного пены.

Наливание пива под углом является причинной вздутия живота


В издании Daily Mail появилось мнение экспертов из США, которые рассказали, почему не стоит пить пиво без пены в стакане. Так утверждается, что пена содержит в себе CO2, поэтому он не будет попадать в желудок. Если же наливать напиток так, чтобы не было пены, то весь газ попадет в тракт вместе с пивом и потом от этого появятся немного неприятные последствия. Теперь утверждение о том, что наливать пиво нужно без пены можно считать ошибочным.

Также есть нюансы по поводу вина. Эксперты утверждают, что этот спиртной напиток следует пить сразу или же не держать его открытым, поскольку так он теряет свои вкусовые качества и приятный запах. Разницу можно заметить, если устроить эксперимент и выпить настоянное вино и то, которое было закрыто.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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