Ирина Дубцова порадовала поклонников своим выступление на сцене вместе с наследником Артемом

Артисты исполнили композицию “Люби меня долго-долго”, но сотрудники СТС ошибочно объявили фамилию мамы во время выхода мальчика, хотя он Артем Черницын. На этот нюанс сразу обратили внимание подписчики, которые написали много позитивных комментариев, отметив, что пение Ирины Дубцовой и ее талантливого сына тронуло всех до глубины души. Они также отметили, что ребенок похож на исполнительницу и смотрит на нее с большой любовью.Пользователи сетей пожелали паре здоровья и счастья, чтобы она еще долго радовала публику такими выступлениями. Многие люди даже заметили похожие голоса родственников, хотя сама знаменитость раньше сообщала об увлечении 11-летнего мальчика футболом. Потому не исключено, что в будущем он захочет стать спортсменом, а пока такие события важны для его самореализации.