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Ученые: Мужчины теряют удовольствие от секса из-за наличия майонеза в оливье и других блюдах
Британские специалисты после исследования выяснили, что мужчины теряют удовольствие от секса из-за наличия майонеза в оливье и других блюдах. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

Это связно с йодированной солью, находящейся в составе привычного соуса. Недавние опыты показали, что она плохо влияет на мужскую потенцию и может существенно снизить половое влечение. В результате половой акт имеет малую продолжительность или желание не возникает во время контакта с партнершей.

Ученые: Мужчины теряют удовольствие от секса из-за наличия майонеза в оливье и других блюдах


Потому ученые призывают производителей избавиться от такой добавки. Сам продукт популярен в разных странах, так как кулинары используют его для заправки различных шедевров, а также является символом Франции. Но это чудо кулинарии во время зимних праздников может стать причиной нежелания пар иметь интимные отношения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:00
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