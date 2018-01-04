Мадридский «Реал» получил три предложения по Роналду

Также есть информация, согласно которой королевский клуб в скором времени может получить еще более выгодное предложения касательно этого игрока. Криштиану Роналду пока что хочет просто узнать, будет ли руководство «Галактикос» предлагать ему новые условия контракта или же ему можно спокойно рассматривать поступившие предложения.По данным источников, в числе претендентов на португальского спортсмена есть лондонский клуб «Челси», но названия остальных клубов, предложивших свои цены, еще не раскрывались.Ранее уже ходили слухи касательно возможного перехода Роналду в другой клуб. Так агент футболиста и сам игрок просили снизить сумму отступных, чтобы он смог подписать контракт с другой командой. Дальнейшая судьба форварда пока не ясна.